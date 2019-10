Gica Hagi a rabufnit dupa remiza Romaniei cu Norvegia: Se incearca o manipulare

Ziare.

Regele a declarat ca nu intelege de ce numerosi oameni din fotbal au vorbit despre demiterea lui Cosmin Contra si a acuzat manipulari."Cand nu se indeplineste un obiectiv se pornesc, atunci incepem dezbateri despre a pleca sau a ramane, cine vine pleaca, cine pleaca. Eu ce am vazut in aceste doua saptamani, se incearca sa se manipuleze si sa se impinga in anumite directii, nu e fair, nu e corect, nu e normal si, probabil, ca e de-al nostru, din Romania, in momentele grele sa incepem sa vorbim foarte mult si sa impingem in directia care ne convine unuia sau altuia.Sunt acele interese despre care am vorbit la un moment dat, care exista si in aceste doua saptamani, am vazut foarte multe interese. Adica "promotionat" jucatori , lucruri, atacat antrenori , jucatorii, totdeauna facute toate constient de majoritatea, inclusiv de colegi de-ai mei, care s-au lasat dusi cu jocul asta. Mai sunt doua meciuri importante, victoria putea sa fie, era atat de putin sa castigam acest meci acasa si cu totii ne dorim calificarea. Cand esti in fata unei calificari, cat ai critica si ai analiza si cat ai vorbi, trebuie sa fii pozitiv, sa astepti, sa emani un spirit de unitate in momentele acestea", a declarat Gica Hagi, conform Telekom Sport.Amintim ca echipa nationala a Romaniei a terminat la egalitate cu Norvegia, scor 1-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020 si spera in continuare la calificarea la turneul final, dar sansele sunt destul de mici.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 10 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.In ultimele doua partide din grupa, Romania va mai intalni Suedia (15 noiembrie) si Spania (18 noiembrie).Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.C.S.