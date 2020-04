Gica Hagi a rabufnit in direct la TV: Va faceti ca nu auziti?

Ziare.

"Regele" e convins ca salvarea sportului din Romania ar putea veni de la mutinationale."Treaba asta trebuie tratata destul de serios. In primul rand administrativ. Cum va merge fotbalul inainte? Eu din prima v-am zis ca va fi o criza. Eu cred ca la noi lucrurile se vor duce 50% in jos. Ministerul Sportului, Federatia, ca ei ne conduc, toti. Sa se faca o videoconferinta si sa se puna la cale un plan, nu fiecare sa-si dea cu parerea", a tunat Hagi la Digi Sport "Trebuie data o lege pentru multinationalele care au bugete foarte mari, care produc in Romania. Statul e numarul 1. El trebuie sa sustina, sa faca politicul, guvernul, Ministerul Finantelor, MTS, prin presedintii de la Federatii. Am facut o lege in care multinationalele sa investeasca in sport si in cultura? Ele produc miliarde in Romania. Ele pot sustine sportul si viitorii mari sportivi. Inseamna o lege, cum au dat-o si nemtii, si englezii si americanii. Va faceti ca nu auziti! Eu o zic de atata timp", a mai spus patronul si, totodata, managerul Viitorului.Hagi spune ca echipele din Romania ar putea concura cu cele din Vest daca s-ar investi in dezvoltarea sportului."Noi nu mai suntem buni, competitivi? Dar de ce? Dati-ne si noua buget de 15-20 milioane si o sa vedeti cum ne batem cu cei de afara. E simplu daca iti doresti sa ai sport in tara ta, sa investesti in sport, in segmentul social acesta.? Nu ne aude nimeni, nu ne baga in seama la business. Noi numai la sport putem concura, in cultura, in astfel de lucruri", a conchis acesta.2009 e anul in care Gica Hagi a infiintat clubul Viitorul.