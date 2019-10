Gica Hagi, aproape sa vanda Viitorul: Ce salariu i se pregateste Regelui si ce clauza va avea

Ziare.

Negocierile sunt in faza avansata, iar Hagi ar urma sa cedeze pachetul majoritar de actiuni.Conform informatiilor oferite in emisiunea Digi Sport Special, Hagi ar negocia cu reprezentantii companiilor Emag si Mobexpert , care ar urma sa preia actiuni.In plus, sursa citata anunta ca Hagi va ramane manager tehnic la Viitorul si va avea un salariu de 15 mii de euro pe luna.De asemenea, Regele va avea si o clauza contractuala conform careia timp de trei ani nu va putea pleca de la Viitorul.Pentru ca este aproape sa bata palma cu noii investitori, Hagi a anuntat deja ca nu va mai vinde niciun jucator in Romania, cum facea in trecut.C.S.