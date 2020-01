Gica Hagi da lovitura si vinde un jucator adus liber de contract pe o suma importanta in Ungaria - surse

Ziare.

Fosta campioana a Romaniei a deplasat 27 de jucatori in cantonamentul din Antalya, Turcia, din cei 30 aflati in lot, 3 dintre ei ramanand pe dinafara din mai multe motive. La Eric de Oliveira se va renunta avand in vedere greutatea sa, iar Andreas Calcan nici el nu mai este dorit pe litoral.Al treilea jucator luat in vizor este francezul Lyes Houri, titular de drept in garnitura "Regelui", care este la un pas de un transfer in prima liga din Ungaria, la MOL Vidi. Acolo evolueaza deja un roman, e vorba de Adrian Rus, fost jucator la Sepsi, dupa cum anunta televiziunea TelekomSport Anuntul a fost facut si de constanteni, care s-au multumit sa scrie faptul ca Houri "se afla in tratative cu alta echipa" si de aceea nu a facut deplasarea in Antalya. Viitorul va primi pentru jucatorul sau Houri o suma cuprinsa intre 600.000 si 1 milion de euro. Tinand cont de faptul ca jucatorul a venit liber de contract in Romania, Gica Hagi va face un profit foarte bun.Francezul a mai evoluat in cariera sa pentru Valenciennes si Bastia si a sosit in Romania in vara anului 2018, dupa o ultima experienta in Franta, si pentru Lens. In Romania el se poate lauda cu 58 de meciuri la Viitorul, cinci goluri si 8 pase de gol.Cota de piata a lui Lyes Houri a fost aproximata la 1 milion de euro pe site-urile de specialitate.D.A.