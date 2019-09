Gica Hagi, declaratii furibunde la adresa echipei nationale. Ce spune despre purtatorii tricoului cu numarul 10

Ziare.

Chiar Ianis Hagi a oferit pasa de gol pentru reusita lui George Puscas de la Ploiesti, in cadrul partidei cu Malta.La conferinta de presa oficiala dinaintea partidei de luni cu Gaz Metan din Liga 1 , Gica Hagi, patron si antrenor la Viitorul , a lansat un atac furibund catre echipa nationala , fiind extrem de deranjat de situatia tricoului cu numarul 10, pe care l-a purtat o viata intreaga, la prima selectionata a tarii."Am vazut la convocarea lotului national ca s-a schimbat tricoul cu numarul 10 de la un meci la altul. Si asta nu se poate, mai mult respect fata de tricoul acela. In aceeasi convocare s-a schimbat tricoul de doua ori. Nu se poate. Si va rog frumos, doar atat va cer, mai mult respect fata de acel tricou. Numarul 10 sa fie purtat cu mandrie. Asa ce facem? Daca ajungem sa il tavalim asa cum a fost tavalit numarul 10 si cum a ajuns sa fie tavalit in Romania, scuzati, unde vreti sa ajungem?", a fost reactia dura a lui Hagi in fata jurnalistilor prezenti la Ovidiu.Conducatorul celor de la Viitorul s-a aratat socat de faptul ca numarul 10 a fost dat unor jucatori care nu au intrat pe teren inca de la inceputul celor doua partide.In meciul cu Spania, Alex Maxim a fost decar, dar a intrat in minutul 72, iar in jocul cu Malta, tricoul cu 10 a fost preluat de Gicu Grozav, care a intrat, ca si Maxim, tot in minutul 72. Niciunul dintre ei nu a avut vreo evolutie iesita din comun.."Pai cum dam tricoul? Azi ma scol, il iau eu, maine te scoli, il ia celalalt. pai ce facem? Rog mai mult respect fata de numarul 10, pentru ca el are un rol important, pentru ca are personalitate, pentru ca acest numar l-au purtat cei mai mari fotbalisti din Romania din toate timpurile. Dobrin, Balaci, Dumitru toti care l-au purtat. Eu asa stiu, ca numarul 10 e titular. Cine il doreste, trebuie sa stie ce numar ia, ca ala face diferenta", a mai punctat Hagi. Nationala Romaniei ocupa locul 3 dupa sase meciuri in aceste preliminarii, cu 10 puncte la activ, cu 4 etape inainte de finalul preliminariilor EURO 2020.Citeste si:D.A.