Gica Hagi, entuziasmat dupa victoria Viitorului cu CFR Cluj. Ce spune de Cosmin Matei: Nu l-am invatat eu fotbal

Un joc frumos si placut ochiului la Ovidiu, in care Rivaldinho si Cosmin Matei au fost de departe jucatorii partidei.Dupa meci, patronul si antrenorul celor de la Viitorul , Gica Hagi a vorbit in termen laudativi despre Matei: "Pe Matei nu l-am invatat eu nimic. Am vorbit cu el, avea nevoie de adaptare. Incearca sa ne cunoasca, sa ne simta. E un fotbalist bun si el si toti cei care au venit", puncta Hagi imediat dupa partida, la TelekomSport.Fostul decar al nationalei l-a laudat insa in special pe Rivaldinho: "Suntem la egalitate de puncte cu CFR. Ne-am vandut cei mai buni jucatori si suntem tot acolo. Avem doua saptamani sa pregatim meciul cu Academica, pentru ca este o formatie care joaca fotbal si stie fotbal. Jucatorii mei sa joace ei bine, pentru ca vor ajunge si la nationala . Sunt foarte multumit ca l-am adus pe Rivaldinho. Este un jucator fantastic, care ne ajuta foarte mult".CFR si Viitorul sunt la egalitate de puncte in fruntea Ligii 1, cu 24 de lungimi. Dan Petrescu are o echipa foarte buna. Noi am tratat meciul foarte bine, am incercat sa-i contectez la meci, pentru ca stiam ca jucam impotriva unei echipe europene. Am jucat cu un singur inchizator. Restul stiau cu mingea, jucatori foarte buni", a mai declarat Hagi, pentru televiziunea mai sus citata.