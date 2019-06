"Gica Hagi face o previziune extraordinara pentru fotbalul romanesc"

Ziare.

com

Desi echipa nationala a ajuns tot mai rar la turneele finale in ultimii ani, Hagi anticipeaza ca Romania va disputa cel putin o semifinala de Cupa Mondiala in 2026."Recordul Generatiei de Aur va mai rezista pana in 2026, cand Mondialul va fi tot in America. Destiny! FIFA sa mai dea un alt campionat in SUA, iar Romania se califica si joaca o semifinala sau finala", a spus Hagi pentru editia tiparita a Gazetei Sporturilor."Pustii din generatia de acum vor avea atunci 26-28 de ani, cine stie ce surprize ne asteapta atunci, nu?", a mai spus Hagi.Romania nu s-a mai calificat la o Cupa Mondiala din 1998, cand a reusit sa iasa din grupa si a fost eliminata de Croatia.Gica Hagi este recunoscut pentru previziunile fotbalistice pe care le face. In 1998, Hagi spunea ca Generatia de Aur merita statuie, deoarece "in doi-trei ani" fotbalul nostru se va duce si nu ne vom mai calificia la turneele finale.Apoi, in 2010, Hagi a promis ca 11 jucatori formati de Viitorul vor ajunge la echipa nationala a Romaniei.C.S.