Gica Hagi il ironizeaza pe Dan Petrescu

Deranjat ca "Bursucul" a afirmat ca echipa sa n-a fost dominata de nicio echipa in modul in care a facut-o Chindia, Hagi a rabufnit si l-a ironizat pe acesta."Fac si eu cate ceva bun. Nu asa ca Dan, dar fac. Dan face totul perfect. Dar la ei a fost offside de trei metri la golul trei si nu a vazut arbitrul. Golul trei care e important...", a spus Gica Hagi."Am inteles ca a zis Dan ca asa bine a jucat Chindia... Ca merita foarte mult si ca nu a fost echipa care sa ii domine pe ei in Liga I, in ultimii 2 ani. Si a venit acel gol dintr-un cadou. Iar cand ai 3-1, vine si golul 4. La cum dominau meciul... Asa a zis Dan. Inseamna ca e important golul acela, nu? Offside de doi metri care nu s-a vazut", a adaugat acesta.1-4 a fost scorul intalnirii dintre Chindia Targoviste si CFR Cluj.I.G.