"Gica Hagi lanseaza acuzatii grave la finalul meciului cu FCSB"

Regele a vorbit despre plecarea sa din functia de selectioner al Romaniei, in 2001.Hagi si-a amintit ca, dupa barajul pierdut cu Slovenia, a intrat in hotelul in care era cazata echipa nationala si a avut un conflict cu Mircea Sandu pentru ca era plin de bautura in jur."Ei stiu mai bine ce au facut. Daca ma gandesc, nu cred in acest lucru. Au fost niste lucruri care nu au avut legatura cu sportul. Da, a existat in hotel, cand eu am ajuns erau niste lucruri, dati poza, ca eu cred ca le aveti ce era in hotel acolo cand am ajuns eu. Ceva care nu are legatura cu sportul. Il respect pe Mircea Sandru. Dar a trebuit sa-i spun ca nu se poate intampla la nivel de echipa nationala sa fie in mijlocul hotelului plin de bautura.Si nu l-am certat pe Mircea Sandu, l-am certat pe Oache, care era team-managerul sau cum era la echipa nationala. Eu am venit de la un nivel mare si nu poti intra in hotel si sa vezi un morman de... Dupa, daca voiau sa ma dea la o parte, ma puteau da. Eu am simtit dupa meciul cu Slovenia cum au ramas pasapoartele acolo. Eu am ramas singur si asta e viata. Nu am ce sa le reprosez. Daca domnul Dragomir stia ca ma dadea afara, atunci el stie mai bine. Eu am vazut ceva care nu are legatura cu fotbalul. In cantonamentul nationalei sa fie un morman de... Am reclamat acest lucru, sunt cine sunt. Voiam sa fie nivelul. Era o chestiune care nu era frumoasa. Nu conta meciul, te poti duce si la amical. Nu poti in mijlocul hotelului sa ai o gramada de...", a spus Hagi, citat de Telekom Sport Reactia lui Hagi vine dupa ce Dumitru Dragomir a dezvaluit ca Regele ar fi fost demis de la nationala chiar si daca ar fi eliminat Slovenia. "Hagi a avut o iesire in Slovenia, jignindu-l pe Mircea Sandu, iar Sandu si-a iesit din fire si l-a curatat. A venit in holul hotelului, a facut galagie, pentru ca nu pregatisera camerele cei din conducere. Noi de la aeroport ne-am dus direct la bar, in holul hotelului.Cand vine echipa la hotel le dai cheile, nu ii lasi sa astepte o ora in hol. Organizarea a fost proasta din partea FRF . Hagi avea dreptate, dar nu la tonul folosit. Si-a iesit din fire, a tipat, si aia a fost. Indiferent de ce se intampla la meciul de acasa, cu Slovenia, tot era dat afara", a vorbit Mitica Dragomir la DigiSport, in emisiunea "Digi Sport Special".Romania a ratat calificarea la CM 2002 dupa o dubla cu Slovenia, 1-2 la Ljubljana si 1-1 in returul de la Bucuresti, din Ghencea C.S.