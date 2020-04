Gica Hagi lanseaza critici dure la adresa autoritatilor

Ziare.

Regele afirma ca nu intelege cum autoritatile investesc milioane de euro in plantarea florilor, in timp ce pentru stadioane mai multe in Romania nu ar fi bani."Eu nu inteleg ceva, cum de o primarie resedinta de judet nu e in stare sa modernizeze un stadion sau chiar sa construiasca unul nou? Cum? Vad ca se dau 10-15 milioane de euro pentru flori, care se ofilesc dupa o luna, dar pentru un stadion nu se gasesc.Mai vad ca iarna se aloca 15-20 de milioane de euro pentru curatarea strazilor, desi nu mai circula masini, dar pentru o arena nu se gasesc. Nu e posibil, domnilor! Plus ca, din ceea ce stiu eu, o primarie poate face credite pe 30 de ani. Ea nu poate da faliment niciodata. Da, poate fi gestionata prost, dar in faliment nu poate intra!", a spus Hagi la Telekom Sport, conform Gsp In ultimii ani, in Romania au fost construite totusi multe stadioane noi.Spre exemplu, la Ploiesti si Cluj au fost construite stadioane noi, iar echipele au intrat in faliment.La Targu Jiu s-a construit un alt stadion nou, iar echipa este si ea aproape de faliment.In Bucuresti, statul a investit peste 60 de milioane de euro in stadionul Steaua , iar Armata a anuntat ca FCSB nu va fi primita aici, ci va juca doar echipa ce momentan se afla in Liga 4.De asemenea, s-a construit un stadion nou si pentru echipa din Liga 2, Rapid Bucuresti.C.S.