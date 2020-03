Gica Hagi lanseaza un nou avertisment

Ziare.

Regele spune ca se indoieste ca pandemia de coronavirus va trece pana in luna mai, cand oficialii din Liga 1 spera sa reia campionatul."Creionez ce trebuie sa facem dupa aceasta criza. Ideea mea e simpla, eu plec de la simplu la complicat. Adica sa ne gandim foarte serios de la noul sezon incolo.Acest sezon e compromis! Sa ne gandim la ce facem in urmatorul sezon, e o criza mondiala. E in toata lumea, trebuie gandit foarte serios ce facem de la anul incolo. Criza va aduce multe minusuri, trebuie sa le judecam bine, sa le analizam bine", a spus Gica Hagi la Digi Sport.Toate meciurile de fotbal din Liga 1 au fost suspendate, iar oficialii se asteapta ca meciurile sa fie reluate din luna mai.C.S.