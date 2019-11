Gica Hagi, propus ca selectioner al echipei nationale: Trebuie chemat la discutii

Ziare.

Sandu spune ca Hagi este omul potrivit pentru a redresa echipa nationala a Romaniei."Gica este egal fotbal! Cand spui Hagi spui fotbal. Cand l-am adus pe Hagi in 2001 am vazut un articol de-ale tale in care spuneai ca 85% din populatia Romaniei il voia antrenor . Eu cred ca e momentul ca toti sa-l vrem pe Hagi antrenorul echipei nationale. Dar sa-l lasam un an, un an si jumatate sa creeze o echipa.Eu cred ca Hagi trebuie sa fie antrenorul echipei nationale in momentul in care postul devine vacant. Sa-l lasam pe Contra sa-si termine mandatul si apoi Hagi trebuie chemat la discutii. E un om care pune pasiune si a reusit sa transmita grupului de jucatori . Grupul lui are o idee! El a reusit sa castige campionatul pentru ca a creat un grup", a spus Sandu, conform Gsp Gica Hagi a fost selectionerul Romaniei in 2001, dar a demisionat dupa doar 5 luni, in urma ratarii calificarii la Campionatul Mondial din 2002.Recent, Hagi s-a enervat teribil in momentul in care a aflat ca nu este pe lista cu posibili viitori antrenori ai echipei nationale.C.S.