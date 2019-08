Gica Hagi rade de FCSB si Dinamo

Ziare.

com

Managerul Viitorului spune ca nu e posibil ca FCSB si Dinamo, pe care le compara cu Real Madrid si Barcelona, sa aiba bugete de doar 10 milioane de euro pe sezon."Imi pare rau ca se intampla, dar Steaua si Dinamo sunt entitati, cum sunt Real Madrid si Barcelona. Ele ne-au scos in lume, ne-au aratat ca se poate castiga", a spus Hagi intr-o conferinta de presa."Dar acele cluburi au ajuns dupa 30 de ani sa aiba buget de doar 10 milioane de euro, imi vine sa rad. Imi vine sa rad! Steaua si Dinamo au ajuns unde au ajuns, iar cand ele vor fi puternice, mari, atunci fotbalul romanesc are o speranta iar pe plan european", a completat acesta.11 si 14 sunt locurile pe care FCSB, respectiv Dinamo le ocupa in clasamentul Ligii 1, dupa 6 etape disputate in acest sezon.I.G.