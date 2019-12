Gica Hagi, reactie nervoasa dupa ce nu a fost invitat la tragerea la sorti pentru EURO 2020

Ziare.

com

Mai intai, Regele i-a certat pe jurnalistii care nu-l intrebau despre acest subiect, pentru ca apoi sa critice Federatia Romana de Fotbal."Vi s-a interzis sa ma intrebati de ce n-am fost invitat la tragerea la sorti? E adevarat ca nu am fost invitat. Nu am fost invitat, dar nici nu era obligatoriu. Fiecare gandeste ce vrea, face ce vrea. Asta e, asa s-a gandit. Cum sa ma simt afectat? De ce sa ma simt afectat? Eu ma simt mandru ca am jucat pentru Romania. Eu doar v-am confirmat ca nimeni nu m-a invitat. Si nu vorbim cum a zis domnul Vochin despre ambasador. Nu vorbim, nu mutam bobul in alta parte. E de invitatie, atat", a spus Hagi, potrivit Telekom Sport.Romania a fost reprezentata la tragerea la sorti de Miodrag Belodedici si Lucian Sanmartean.Conform UEFA, Hagi nu a fost invitat pe motiv ca pe scena au fost adusi doar reprezentanti ai unor tari care au castigat turneul continental Totusi, Hagi nu a fost prezent nici macar in sala la evenimentul de la Romexpo, lucru ce a starnit uimire.Mai mult, oficialii FRF si-au adus aminte abia in ultima clipa ca trebuie sa-l invite si pe Gica Popescu, cel care este coordonatorul proiectului EURO 2020 in Romania.C.S.