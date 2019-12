Gica Hagi reactioneaza dupa suspendarea record dictata de Comisia de Disciplina a FRF

Ziare.

Managerul Viitorului considera ca fotbalistul in varsta de 25 de ani, prins ca a pariat, merita inca o sansa."A gresit, dar, ca orice om, poti gresi. Ii mai poate fi data o sansa, nu cunosc ce e acolo. Stiu ca sufera si, ca orice copil tanar care greseste, merita inca o sansa", a spus Hagi, potrivit Telekom Sport "El si ceilalti tineri trebuie sa vada cum trebuie sa munceasca. Le-as da un sfat. Sa nu vada pariurile niciodata, nici macar sa nu se gandeasca", a continuat Hagi.Comisia de Disciplina a FRF a dictat, luni, o suspendare record.Atacantul Mihai Vodut, in prezent sub contract cu Chindia Targoviste, a fost suspendat pentru doi ani si amendat cu 300.000 de lei!Pedepasa vine dupa ce fosta iubita a fotbalistului a dezvaluit ca acesta paria chiar pe meciurile propriei echipe in perioada in care era sub contract cu Viitorul.La inceputul anului, dupa dezvaluirile din presa, Viitorul l-a concediat pe Vodut.