Gica Hagi s-a infuriat din nou, cand a aflat ce premiu va primi

Regele s-a enervat din cauza faptului ca a aflat ca i se va acorda un premiu pentru intreaga activitate. El nu a spus si cine vrea sa-i acorde aceasta distinctie.Hagi s-a simtit jignit de faptul ca este considerat o "legenda" ca si cum nu ar mai avea un rol activ in fotbalul romanesc."Ii las pe altii sa duca Romania macar acolo unde am fost noi! Macar acolo! Intrebati-i pe ei, vorbiti cu ei! Eu sunt legenda cica! Eu sunt legenda, nu sunt activ! Cica voi primi un premiu de legenda. Pai eu sunt legenda? Eu sunt activ! Mai am pana sa fiu legenda, sunt inca tanar! Ma dau in linia a doua!", a spus Gica Hagi intr-o conferinta de presa.Amintim ca recent Hagi s-a aratat foarte deranjat dupa ce FRF nu l-a invitat la tragerea la sorti pentru EURO 2020.Din acest motiv, el a declarat ca nu va mai antrena niciodata nationala Romaniei.C.S.