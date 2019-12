Gica Hagi sare la gatul Ligii Profesioniste de Fotbal: "E rea intentie"

Ziare.

Managerul Viitorului e nemultumit de modul in care au fost programate meciurile in ultimele doua etape ale Ligii 1."Astra a jucat acasa si a stat sase zile, noi am jucat in deplasare si am stat doua zile. Cei care au programat in felul acesta... Eu zic ca exista rea intentie", a tunat Hagi in cadrul unei conferinte de presa."Nu poate exista normalitate, sa intelegi ca o echipa sa aiba sase zile libere si cealalta trei. Doua, ca a treia joaca. Si deplasarea cea mai lunga din Romania", a adaugat acesta.Viitorul a jucat luni la Botosani, unde a pierdut cu 1-0, in timp ce Astra a intalnit-o, vineri, acasa, pe Gaz Metan Medias, intr-un meci castigat cu 1-0 de giurgiuveni.Meciul dintre Viitorul si Astra Giurgiu, din cadrul etapei a 19-a a Ligii 1, se va disputa joi seara, de la ora 20:30.Astra ocupa locul 2 in clasamentul Ligii 1, cu 34 de puncte, iar Viitorul se afla pe pozitia a 3-a, cu 32 de puncte.