Gica Hagi vine cu o veste excelenta pentru fotbalul romanesc

Regele a afirmat ca generatia care a reprezentat Romania la Campionatul European de tineret de anul trecut poate castiga Cupa Mondiala in cel mult 10 ani."Am 66 de copii care stau si traiesc impreuna, le asiguram toate cheltuielile. Acesta era si conceptul cand eram tanar. Alegeau cei mai buni jucatori din Romania si stateau impreuna timp de 5 ani. Asa a avut nationala Romaniei succes in anii '90.Incerc sa fac acelasi lucru. 11 jucatori care au jucat la nationala U21 au crescut in academia mea si au invins Croatia si Anglia. Acum poate ca Generatia de Aur a aparut din nou. Visul este sa castige Cupa Mondiala", a afirmat Hagi, citat de Webaslan Apoi, Hagi a explicat ca putini au fost cei care au crezut in el cand a infiintat academia de fotbal."Cand am infiintat academia in 2009 au spus 'Hagi e nebun, isi va investi toti banii si ii va pierde'. Acum sunt cel mai bun din tara deoarece am avut o viziune. Federatia si celelalte echipe incearca sa ma copieze. Toata lumea vrea sa invinga sistemul nostru", a adaugat Hagi.C.S.