Gica Hagi vorbeste in termeni duri despre perioada in care a antrenat nationala Romaniei. Ce spune despre sprijinul lui Mircea Sandu, fost presedinte FRF

In conferinta de presa oficiala care a avut loc inaintea partidei cu Academica Clinceni din Liga 1 , duminica de la ora 15.30, Hagi a vorbit despre acea scurta perioada ocupata de el ca selectioner.Hagi a rememorat cateva lucruri din acea perioada, spunand ca nu a avut parte de sustinerea totala a lui Mircea Sandu , fost presedinte la FRF "Ca antrenor la nationala nu am fost sustinut, chiar daca spune Mircea Sandu...trebuie sa vina momentul sa recunoasteti. Am fost aruncat in mare la Constanta cu colacul. Pai salveaza-te! Nu cu vaporul, nu cu barca sau cu yachtul! Salveaza-te, Hagi! Ati inceput sa dati in mine", a declarat nervos Hagi, actualmente patron si antrenor la Viitorul Constanta, locul 2 in L1.Hagi a avut atunci 2 meciuri jucate in preliminariile CM 2002, ultimele doua din grupa de calificare, 2-0 in Ungaria si 1-1 cu Georgia, a urmat apoi barajul cu Slovenia, 1-2 in tur in deplasare si doar 1-1 acasa in Ghencea , pe 14 noiembrie 2001.In aceeasi conferinta amintita mai sus, marea legenda a fotbalului romanesc a recunoscut ca in luna noiembrie va lansa o carte, in care va aborda viziunea despre fotbal si povestile marilor transferuri la Real Madrid si Barcelona "In noiembrie o sa vedeti si cartea, ca sunteti nerabdatori. O sa vedeti, o sa anunt eu ca sa nu anunte altii. O sa iasa si o carte tehnica, in care o sa vedeti viziunea pe care am avut-o cand am plecat si unde am ajuns cu ea. Facultatea am facut-o in fotbal. Eu am facut scoala in Romania, am fost scolit si format in Romania, dar facultatea am facut-o la Real Madrid si Barcelona! Sunt 6 in lume sau 7 jucatori care au evoluat la ambele formatii. Nu aveti cum sa stergeti asta, oricat ar vrea unii. Se cheama istorie, traditie, cariera!", a incheiat Hagi, legendarul decar al Romaniei.Meciul dintre Clinceni si Viitorul va fi LIVE score pe Ziare.com, incepand cu 15.30, duminica.D.A.