"Hagi, alegerile si infierarea"

Textual, declaratia lui Hagi atunci cand a fost intrebat daca va vota a fost urmatoarea: "La vot? Nici nu stiam. Noi muncim, noi facem fotbal si ne intereseaza fotbalul. Fotbalul ne intereseaza si nu altceva."Ei bine, aceasta declaratie a declansat un soi de linsaj public cum rar mi-a fost sa vad, patronul si antrenorul celor de la Viitorul fiind terfelit de cel putin doi jurnalisti cunoscuti pentru ignoranta sa in ale politicii, pentru faptul ca nu isi indeplineste datoria de cetatean responsabil si asa mai departe. Si pentru ce?Nici macar scoasa din context declaratia lui Hagi nu mi se pare condamnabila. Omul spune ca prioritatile lui in viata sunt altele, se concentreaza pe ele si atat. Nu indeamna la boicot, nu le spune oamenilor ce sa voteze sau ce sa nu voteze, asa cum au facut, de altfel, unii dinte reputatii ziaristi, incalcand o regula elementara a presei. Hagi nici macar n-a adus el vorba despre vot, nu s-a trezit spunand ca nu e interesat de alegeri de unul singur.Pusa in context, declaratia lui vine vineri dupa-masa, cu 24 de ore inaintea finalei Cupei Romaniei pe care echipa sa urma sa o joace in fata celor de la Astra si intr-o conferinta de presa in care s-a discutat, asa cum se intampla mai mereu la cele sustinute de Hagi, despre fotbal.Iar cand cineva l-a intrebat despre vot, omul a fost, mi se pare, cat se poate de sincer. Este foarte posibil ca, absorbit de munca si fara a urmari neaparat presa, Hagi sa nu fi stiut pana la urma ca sunt alegeri duminica. Este foarte posibil ca el sa fi fost surprins de intrebare si sa fi incercat o revenire, nu foarte subtila, catre fotbal. Este foarte posibil ca, stiind cum este presa de la noi, sa fi evitat astfel ducerea discutiei in afara ariei sale de interes. Asa cum este posibil ca Hagi sa fi ales in mod constient sa nu mearga la vot din motive pe care el singur le stie.Cert este ca "Regele" nu a facut parada din asta. Cand ziaristii care-l pun la zid faceau campanii despre mersul la vot si, mai ales, despre cum ar trebui directionat votul, Hagi isi vedea de fotbal. In ziua alegerilor el s-a bucurat de trofeul castigat de Viitorul, doar al doilea din istoria clubului, si nu s-a afisat pe social media sa anunte daca a votat sau nu. Pentru ca si asta uita mult prea dreptii critici, este posibil ca Hagi sa aiba, precum ei, stickerul cu votat pe cartea de identitate.Am spus-o si o s-o repet ori de cate ori va fi cazul: votul este un drept, nu o obligatie. In mod normal, toti cetatenii republicii ar trebui sa voteze pentru ca numai asa isi pot spune parerea cu privire la cine si cum ii conduce. Insa nu toti aleg sa faca acest lucru. La scrutinul de duminica, pe care multi il vad drept un succes urias, jumatate dintre romani nu au votat. Ce facem? Ii consideram cetateni de mana a doua? Le interzicem sa mai vorbeasca in public?Parte a jocului politic este si absenteismul si asta s-a vazut poate cel mai bine la referendumul din toamna anului trecut, atunci cand chiar cei care sustin ca votul e o obligatie au indemnat la boicot. Atunci a fost bine, in opinia lor, ca romanii, poate inclusiv Hagi, sa stea acasa. Acum nu mai e bine.Tendinta aceasta de a-i pune la zid pe cei care ies din turma este extrem de periculoasa pentru ca acum vorbim despre mersul la vot, insa maine putem vorbi despre intentia de vot si asa mai departe. Ori o buna parte din libertatea castigata in 1989 este aceea de a alege. De a alege daca vrei sa votezi, cu cine vrei sa votezi si asa mai departe fara sa fii stigmatizat de societate.