Hagi anunta ca a gasit inlocuitor pentru Ianis

Ziare.

com

"Regele" a confirmat faptul ca Hagi junior nu va fi in teren la meciul cu CFR Cluj , din Supercupa, locul sau urmand a fi luat de un jucator in varsta de 20 de ani, este vorba despre Alex Matan."E o perioada in care analizam, evaluam si vom lua o decizie. Se vorbeste mult, citesc presa. Mult, mult, mult. E un jucator curtat, ne surprinde cu multe lucruri, dar trebuie sa analizam bine si sa luam o decizie importanta pentru el si pentru noi, ca club. El si toti ceilalti care au participat la turneul final, toti acesti copii extraordinari care au fost la europene au scos Romania in strada, si-au facut un nume, sunt deja jucatori europeni, au cota lor. Au deja un nume in Europa. Nu mai sunt jucatori romani din Romania, sunt jucatori care au jucat in Europa si au demonstrat ca sunt foarte buni. Am iesit pe piata europeana si deja lumea stie ca in Romania exista jucatori foarte buni, talentati.Maine e Pitu pe margine, 2002 (anul nasterii - n.red.), in spatele lui Matan. Joaca Matan, deci in spatele lui Ianis e Matan, asa ca avem jucatori. E Ganea, 1999. Maine, Ganea si Matan vor juca, doi jucatori de 99 in fata", a declarat Hagi, potrivit Telekomsport Ianis Hagi a primit mai multe oferte de transfer in aceasta perioada, iar saptamana viitoare ar urma sa plece catre viitoarea sa echipa.In jur de 10 milioane de euro spera sa obtina cei de la Viitorul in schimbul sau.