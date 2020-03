Hagi reactioneaza dupa atacul lui Ganea: Discutia purtata de cei doi pe Whatsapp

Ziare.

Intr-o discutie purtata de cei doi pe Whatsapp, Hagi ii transmite lui Ganea ca jucatorii sunt liberi sa plece de la Constanta, daca asta isi doresc.Iata conversatia dintre cei doi, publicata de Gazeta Sporturilor "As vrea sa-l aduc si eu acasa. Sa stau cu el cum stai si tu cu al tau""Jucatorii pot merge acasa, nu sunt obligati sa stea la Constanta. Dar trebuie sa aiba grija sa respecte regulile. Sa stea in casa""Multumesc, Grande"Mai mult, fiul lui Ionel Ganea, George, intervine si infirma varianta tatalui sau."Mi s-a adus la cunostinta ca pot pleca din Constanta, dar a fost decizia mea sa raman la Constanta pentru ca nu am vrut sa risc. Tata a inteles gresit si nu mi se pare normal sa vorbeasca urat de cineva de la clubul la care activez. Imi cer scuze pentru situatia creata", a spus George Ganea, potrivit sursei citate.Ionel Ganea e negru de suparare pe Gica Hagi si Gica Popescu.Fostul international roman le reproseaza celor doi, aflati la conducerea clubului Viitorul, ca nu i-au lasat fiul sa vina acasa si-l tin fortat in cantonament.In acest sezon, George Ganea (20 de ani) a jucat 23 de meciuri si a marcat 3 goluri pentru Viitorul.