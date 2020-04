Hristo Stoiciko, considerat mai bun decat Gica Hagi intr-un sondaj FIFA

Ziare.

Stoicikov a fost preferat de 51 la suta din cei 9.937 de votanti, in timp ce Hagi a primit 49% din voturi.Hagi (55 ani) a cucerit Supercupa Europei cu Steaua, a disputat o finala de Cupa a Campionilor si a mai jucat la Real Madrid (Supercupa Spaniei), FC Barcelona (Supercupa Spaniei), Brescia si Galatasaray (Cupa UEFA si Supercupa Europei), adunand 124 de selectii si 35 de goluri la echipa nationala, cu care a ajuns in sferturile Cupei Mondiale din 1994.Stoicikov (54 ani) a jucat la FC Barcelona, cu care a cucerit cinci titluri in Spania, Cupa Spaniei, trei Supercupe ale Spaniei, Cupa Campionilor (1992), Cupa Cupelor si doua Supercupe ale Europei.A jucat 83 de partide pentru nationala Bulgariei, marcand 37 de goluri, reusind clasarea pe locul patru la Cupa Mondiala din 1994, cand a castigat si Balonul de Aur.