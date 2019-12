Ignorat de FRF, Gica Hagi a fost invitat la un eveniment major: Anuntul facut de Marca

Ziare.

Regele va fi invitatul special de la Bilbao International Football Summit, eveniment ce va avea loc in luna februarie in Spania, informeaza Marca La editia din acest an va fi premiat antrenorul formatiei FC Barcelona , Ernesto Valverde, pentru faptul ca este un model de urmat si ajuta la promovarea fotbalului.Anul trecut, acest premiu i-a fost acordat lui Mauricio Pochettino, fostul antrenor al lui Tottenham Hotspur Pe langa Gica Hagi, la acest eveniment va lua parte si Gica Popescu , presedintele clubului Viitorul Constanta.Bilbao International Football Summit aduna in fiecare an nume de referinta ale fotbalului mondial intr-un cerc restrans.C.S.