Ladislau Boloni, reactie dura la adresa lui Gica Hagi: Nu trebuie sa-l asteptam cu covorul rosu! Sa nu se mai victimizeze

Nemultumirea lui Boloni a plecat de la faptul ca Gica Hagi s-a plans in mod repetat ca nu a fost invitat la tragerea la sorti pentru grupele EURO 2020."E un subiect care iar s-a umflat, asa, artificial! Hai sa punem si altii ca nu e doar unul singur! E deosebit de revoltator ca vorbim doar de unul mereu! Eu nu sunt fan Burleanu, nu stiu daca greseste! sunt multe lucruri pe care le face, iar eu le-as face altfel. Dar fiindca X sau Y a fost capbil sa dea o pasa buna de aici la 20 de metri, asta nu inseamna ca trebuie scos mereu covorul rosu si la el, si la celalalt, si la un altul.Covorul rosu trebuie sa ti-l confectionezi! Gica Hagi ceea ce face la clubul lui e foarte bine. Ca ar fi trebuit sa fie convocat sau nu la acel eveniment.... Cred ca ar fi trebuit sa primeasca invitatie, da. Totusi, sa comentezi atat... Mai mult s-a discutat despre acest subiect dcat despre conditiile pe care ar trebui sa le oferim pentru EURO", a spus Boloni pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Apoi, Boloni nu l-a "iertat" pe Hagi nici pentru faptul ca a cerut UEFA sa aloce Romaniei un loc direct in grupele Ligii Campionilor, sustinand ca tara noastra este discriminata."Hagi, in primul rand s-a victimizat. Nu va fie frica sa pronuntati numele! Da! Hotarat! Fotbalul a evoluat in ultimele doua-trei decenii, dintr-un sport deosebit de popular intr-o industrie nebuna, care s-a dezvoltat exraordinar.Este baza de jos si este elita. Noi trebuie sa luptam sa ajungem la nivelul Croatiei, de exemplu. Sau macar Serbia. Hai sa folosim modelul Islandei. Altii sunt inaintea noastra fiindca gresim in anumite momente. Cine gresesc? Cei care lucreaza in fotbal! Sub nicio forma nu gresesc jucatorii!", a adaugat Boloni.C.S.