"Mircea Sandu l-ar fi demis pe Hagi si daca Romania mergea la CM 2002". Ce s-a intamplat intre cei doi la barajul din Slovenia

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de fotbal din Romania, Dumitru Dragomir a dezvaluit duminica intr-o emisiune TV faptul ca Mircea Sandu , in 2002 presedinte la FRF , era decis sa il demita pe Hagi chiar daca acesta califica nationala la Mondialul din Japonia si Coreea de Sud."Hagi a avut o iesire in Slovenia, jignindu-l pe Mircea Sandu, iar Sandu si-a iesit din fire si l-a curatat.A venit in holul hotelului, a facut galagie, pentru ca nu pregatisera camerele cei din conducere. Noi de la aeroport ne-am dus direct la bar, in holul hotelului. Cand vine echipa la hotel le dai cheile, nu ii lasi sa astepte o ora in hol. Organizarea a fost proasta din partea FRF. Hagi avea dreptate, dar nu la tonul folosit. Si-a iesit din fire, a tipat, si aia a fost.Indiferent de ce se intampla la meciul de acasa, cu Slovenia, tot era dat afara", a vorbit Mitica Dragomir la DigiSport, in emisiunea "Digi Sport Special".Romania a ratat calificarea la CM 2002 dupa o dubla cu Slovenia, 1-2 la Ljubljana si 1-1 in returul de la Bucuresti, din Ghencea Fusese prima ratare a calificarii la un Mondial pentru echipa noastra, dupa 3 calificari consecutive, in 1990, 1994 si 1998.De altfel, ultima noastra prezenta la un Mondial dateaza din 1998, in Franta, cand echipa noastra era eliminata in optimi de catre Croatia.D.A.