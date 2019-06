Patronul lui PAOK il da in judecata pe Hagi: Iata de la ce a pornit scandalul

Ziare.

Miliardarul grec s-a aratat nemultumit de faptul ca, in disputa dintre Hagi si Lucescu junior, au fost pomenite numele clubului sau, dar si incidentul in care el a intrat cu un pistol pe terenul de joc.Savvidis planuieste, potrivit presei elene , sa actioneze pe doua cai, actionandu-l in judecata pe Hagi atat in nume personal, cat si prin intermediul clubului pe care il patroneaza.Firma de avocati care se ocupa de litigiile celor de la PAOK ar fi fst deja informata despre dorinta lui Savvidis si analizeaza acuzatiile pe care i le-ar putea aduce "Regelui".Intreaga disputa a pornit de la o declaratie data de antrenorul lui PAOK in care acesta era destul de critic cu echipa nationala de tineret a Romaniei."Generatia asta de jucatori nu e salvarea fotbalului romanesc", a spus Lucescu cel mic.Aceasta declaratie a provocat o reactie nervoasa a lui Hagi, acesta maturand pe jos cu proaspatul campion al Greciei."Probabil ca el nu stie ce inseamna sa construiesti o generatie, sa lucrezi cu copii. Sa se duca in Grecia, la pistolarul lui pe care il are acolo, la PAOK, cu pistoalele si toate. A gresit flagrant fata de acesti copii. Taica-su a jucat in generatia anilor '70, in anii '80 am avut o generatie care a castigat Champions si a facut performante foarte mari. Si in anii '90 a fost alta generatie care ne-a dus la Campionate Mondiale si Europene. Pentru el e greu sa inteleaga acest lucru sau probabil nu ii convin performantele care se obtin!"Ramane de vazut ce motiv va gasi Savvidis pentru cele doua procese cu Hagi si daca justitia va decide ca "Regele" a gresit in declatia sa.