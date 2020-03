Patru milioane de fani au votat cei mai buni fotbalisti ai lumii. Gica Hagi e singurul roman din top, iar castigatorul este o mare surpriza

Ziare.

com

Dupa patru milioane de voturi acordate, Gica Hagi, singurul roman din clasament, a terminat in aceasta ierarhie pe locul 81. Surprinzator, clasamentul a fost castigat de italianul Andrea Pirlo, iar Messi si Ronaldo s-au clasat pe 5 si 6. Cunoscutul site Ranker.com a initiat un sondaj in care a inclus foarte multi mari jucatori din intreaga istorie a fotbalului, printre care ii amintim si pe Socrates, Jurgen Klinsmann, Sir Stanley Matthews sau mai recentii Manuel Neuer, Iniesta si Buffon.Iata cum a iesit clasamentul complet mai jos:Surprinde poate locul 1 obtinut de Pirlo, urmat de Maradona si de "grasutul" Ronaldo, de departe cel mai bun numar 9 din toata istoria fotbalului Hagi a terminat pe locul 81, devansand nume uriase ale sportului cu balonul rotund, cum ar fi Rui Costa, Dani Alves, Socrates sau Pavel Nedved.Aproape patru milioane de suporteri au participat la aceast sondaj de opinie realizat de cunoscuta publicatie americana.Andrea Pirlo este un jucator retras din fotbal, are 40 de ani si in cariera sa a jucat la toate cele mai bune 3 echipe ale Italiei, Juve, Milan si Inter. Si-a incheiat cariera la New York City FC si nu a cucerit niciodata niciun Balon de Aur.D.A.