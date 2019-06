Presa din Italia, despre Gica Hagi: E pregatit de razboi cu UEFA

Ziare.

Jurnalistii de la Tutto Mercato Web titreaza ca "Hagi este gata de razboi cu UEFA ", dupa ce planul forului european a diminuat sansele echipelor din Romania sa mai ajunga in grupele Ligii Campionilor."In prezent este dificil ca echipele din Romania sa mai ajunga in Liga Campionilor. In momentele de glorie, tara a fost reprezentata de doua echipe, datorita rezultatelor excelente din Europa League de la inceputul anilor 2000. Problemele economice au precipitat situatia, iar cu noul sistem propus de UEFA incepand cu 2024 ar fi imposibil pentru un club din Romania sa mai intre in Liga Campionilor", a notat sursa citata.Apoi, italienii au prezentat si strigatul de furie al lui Gica Hagi, care a cerut UEFA sa aloce din start un loc Romaniei in grupele Ligii Campionilor."Vom scrie catre UEFA deoarece asta este discriminare! Oricine castiga campionatul Romaniei trebuie sa joace in Liga Campionilor. E singura cale pentru a se lupta cu super-puterile! Romania are traditie, a castigat Cupa Campionilor Europeni si Supercupa Europei. Este important ca echipa noastra campioana sa mearga in Europa", a afirmat Hagi.Dincolo de declaratiile lui Hagi, UEFA vrea sa mearga si mai departe si sa traseze o linie clara intre fotbalul super-puterilor din Vest si echipele mai slab finantate.Din 2021 se va infiinta a treia competitie europeana, in care vor juca in special echipele din tari mai slab cotate, cum ar fi Romania.C.S.