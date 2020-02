Presa franceza face un comentariu minunat la adresa lui Gica Hagi

Ziare.

Francezii de la OneFootball ii dedica un articol elogios lui Hagi, in ziua aniversarii sale."Cel mai bun fotbalist nascut pe 5 februarie nu este nici Neymar , nici Cristiano Ronaldo ", a titrat sursa citata."Admitem ca acesti doi jucatori au marcat o era si istoria fotbalului , dar sunt ei cei mai buni fotbalisti nascuti pe 5 februarie? E discutabil! Da, foarte marele Gica Hagi isi serbeaza de asemenea ziua astazi! Fostul decar al nationalei Romaniei a implinit 55 de ani, dar fentele si explozia sa raman inca amintiri vii pentru cei ce l-au vazut jucand", a mai scris sursa citata.Apoi, publicatia franceza a continuat cu laudele la adresa lui Hagi."Trebuie spus ca putini au avut un picior statng precum cel al lui Maradona din Carpati in istoria fotbalului. In timpul carierei sale, Hagi a captivat zeci de mii de spectatori si a surprins numerosi portari", a mai scris sursa citata.Tot astazi, nume grele ale fotbalului mondial precum Luis Figo , Emilio Butragueno, Rivaldo sau Hristo Stoichkov i-au transmis mesaje lui Gica Hagi.Apoi, Hagi le-a multumit tuturor celor care astazi i-au transmis mesaje, inclusiv lui Klaus Iohannis "Va multumesc tuturor pentru frumoasele urari, pentru mesajele pe care mi le-ati transmis in aceasta zi speciala pentru mine. Multumesc familiei, prietenilor, fostilor sau actualilor colegi din tara sau din strainatate, antrenorilor, cluburilor, suporterilor, reprezentantilor media, tuturor celor care printr-un mesaj sau printr-un gand bun au dorit sa ma felicite la aniversarea celor 55 de ani.Multumesc, de asemenea, domnului presedinte al Romaniei pentru mesajul de felicitare trimis cu ocazia zilei mele de nastere", a afirmat Hagi.C.S.