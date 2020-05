Presa internationala se inclina in fata lui Gica Hagi

Ziare.

Sub titlul "Gheorghe Hagi: Cel mai mare talent din istoria Romaniei", jurnalistii de la Pundit Feed fac o trecere in revista a carierei impresionante a lui Gica Hagi."Apartine grupului mic de jucatori care au jucat atat pentru Real Madrid cat si pentru FC Barcelona . Spre deosebire de Luis Figo , Hagi a reusit sa aiba un nume intact la ambele", a mai scris sursa citata.Jurnalistii mai amintesc ca, in perioada petrecuta la Real Madrid, Hagi a avut de suferit din cauza schimbarilor de antrenori si a faptului ca nu toti jucatorii l-au placut."Trecerea la Brescia a fost un soc pentru multi, parand ca Hagi face un pas inapoi. Cu toate acestea, s-a dovedit lovitura de care avea nevoie. Si-a recapatat increderea pierduta la Madrid, a revenit in lumina reflectoarelor si Barcelona l-a transferat", a completat sursa citata.De asemenea, publicatia amintita mai noteaza ca Hagi a devenit o legenda in Turcia, unde a petrecut cinci sezoane la Galatasaray "O cariera de lunga durata pe care Hagi a incheiat-o ca o legenda atat in Romania cat si in Turcia. Totusi, ea nu a fost lipsita de controverse. El a fost criticat uneori pentru temperamentul vulcanic. Hagi este insa tinut minte ca un jucator extraordinar", a incheiat Pundit Feed.C.S.