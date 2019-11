Presedintele lui Hermannstadt il acuza pe Hagi: Se schimba total in timpul meciului!

Ziare.

La duelul dintre Viitorul si gruparea din Sibiu de vineri, "Regele" ar fi tipat la brigada de arbitri la pauza fara sa aiba de suferit, acuza Iuliu Muresan."Desi eu sunt printre conducatorii care nu fac scandal, ma vad nevoit sa comentez. Se observa ca arbitrii romani, care nu au personalitate, sunt influentati de cei care sunt scandalagii, de cei care fac o presiune foarte mare.Va spun sigur ca Gica Hagi, care este o persoana pe care o respect foarte mult si care m-a pupat dupa meci, se schimba total in timpul meciului. A venit in acest hol unde dam interviuri si a strigat si a spus niste cuvinte la adresa arbitrilor. Eu, daca eram arbitru si aveam personalitate, ii dadeam cartonasul rosu si nu mai iesea in repriza a doua. S-a intamplat invers, a luat antrenorul nostru rosu, care nu injura si nu face scandal. Niciunul din cele doua penalty-uri nu a fost foarte clar", a spus Muresan, citat de DigiSport Hermannstadt si Viitorul au remizat, scor 1-1, in etapa a 16-a a Ligii 1 la capatul unui meci influentat de arbitri.A fost o partida cu trei penaltiuri acordate destul de usor, numai unul fiind insa si transformat.