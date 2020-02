Prima reactie a lui Gica Hagi dupa ce Viitorul a ratat calificarea in play-off

Ziare.

0-0 a fost scorul intre cele doua formatii, iar Viitorul a cazut sub linia primelor 6, intr-o lupta directa cu Gaz Metan si Astra.Dupa partida, Gica Hagi a avut o interventie la televiziunea DigiSport, recunoscand cu demnitate ca nu duminica s-a pierdut calificarea in play-off. El a precizat si care ar fi planurile de viitor ale echipei de acum inainte."Asta este, nu azi s-a pierdut calificarea in play-off. Au fost mai multe meciuri in toamna, in care nu am ajucat asa cum trebuie. Am facut anumite greseli, am jucat destul de bine, am avut ocazii, dar a existat precipitare si asta e. In continuare trebuie sa muncim, sa aratam cat de buni suntem si sa fim entuziasti.Lucrul cel mai important este ca nu am intrat in play-off. Este o chestie noua pentru noi. Anul acesta am avut ghinion fata de sezoanele trecute. Am avut si acele situatii cu Craiova, asa se scrie istoria, trebuie sa acceptam", puncta "Regele", pentru televiziunea mai sus citata.Viitorul incheie sezonul regular din Liga 1 pe locul 7, cu 40 de puncte la activ.In alte partide de duminica, Gaz Metan a trecut de Dinamo cu 1-0, in timp ce Astra si Sepsi au remizat, scor 2-2.Citeste si:D.A.