Prima reactie a lui Gica Hagi dupa debutul perfect al fiului sau in Belgia

"Regele" spune ca era important ca Ianis sa isi inceapa aventura belgiana cu dreptul si considera ca juniorul a stabilit un record personal.Patronul si antrenorul celor de la Viitorul ii transmite insa fiului sa ca are mult de muncit in continuare, mai ales ca nu este la nivelul fizic al coechipierilor sai."Ma bucur mult pentru el, pentru ca e foarte important sa inceapa cu dreptul si a inceput foarte bine. El incearca sa se adapteze, sa simta echipa, colegii, fotbalul belgian. E bine, merge bine deocamdata. Se pare ca e primul roman care cand iese afara marcheaza cel mai repede gol. A facut un record al lui. E bine, ii da incredere, curaj si speram sa-i mearga tot asa.Nu mai are varsta aceea ca atunci cand a fost la Fiorentina , 17 ani, are 20 de ani acum. E copt, e mai bine, dar nu o sa fie usor, trebuie sa aiba timp sa se adapteze, pentru ca cerintele sunt importante, echipa e buna si speram sa faca fata asa cum trebuie. El are luna august unde trebuie sa se pregateasca foarte bine, a venit mai tarziu in pregatire. Colegii lui au doua saptamani in fata", a declarat Gheorghe Hagi la Telekomsport. Ianis Hagi a avut parte de un debut fenomenal pentru Genk in campionatul Belgiei, reusind sa inscrie la prima atingere de balon.Ianis a fost trimis pe teren in minutul 74 si a avut nevoie de cateva secunde pentru a marca golul de 2-1 in meciul cu Kortrijk.Reusita lui Ianis a adus victoria campioanei Belgiei.M.D.