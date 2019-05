Prima reactie a lui Gica Hagi dupa un nou trofeu cucerit cu Viitorul

Ziare.

A fost o finala decisa in prelungiri, cu un gol al lui Eric de Oliveira, in minutul 105, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:La capatul partidei, Hagi s-a aratat entuziasmat dupa acest trofeu cucerit, al doilea in ultimii ani, dupa titlul de campioana de acum 2 ani:"E fericire mare, e bucurie, e un moment bun al nostru. Am devenit iar campioni, am luat iar o cupa foarte buna. Acesti jucatori au muncit foarte mult si merita acest trofeu. Am avut rabdare, le-am spus jucatorilor si la pauza, cand scorul era 0-1, ca trebuie sa avem rabdare si sa construim. Stiam ca adversarii nostri vor ceda daca vom mentine acelasi ritm. Nu suntem nici noi perfecti, dar bine ca am castigat", a punctat Hagi dupa partida la LookSport TV.El a explicat si decizia de a-l scoate la pauza pe portarul Cojocaru, care a fost inlocuit cu tanarul Tordai: "L-am schimbat pe Cojocaru pentru ca a fost golul lui. A gresit si asa era logic. Cand un portar ia gol pe coltul lui, sunt nemultumit".In ceea ce priveste o eventuala plecare a lui Ianis Hagi dupa aceasta finala, tatal sau a fost sceptic in legatura cu un transfer imediat al tanarului jucator roman in aceasta vara: "Nu stiu daca a fost ultimul meci al lui Ianis Hagi . Premisele sunt ca se va transfera, dar vom vedea ce se va intampla. Vom judeca ofertele si vom vedea. Eu voi fi in continuare alaturi de echipa, construim un alt proiect pentru urmatorii 10 ani. Vrem sa facem progrese si sa devenim din ce in ce mai buni", mai puncta fostul legendar jucator roman, pentru televiziunea mai sus citata.Citeste si: Viitorul va evolua in turul II preliminar al Europa League, in sezonul urmator al cupelor europene.D.A.