Primele neintelegeri intre Gica Popescu si Gica Hagi: Patronul Viitorului l-a criticat public

Hagi s-a aratat deranjat de faptul ca Popescu a spus ca in aceste zile se negociaza vanzarea unor actiuni de la Viitorul Constanta."Gica sa vorbeasca mai putin si sa faca mai mult! Da, e unul dintre obiectivele noastre sa avem parteneri. Eu cred in echipa, nu in individ. Individul doar face diferenta", a spus Gica Hagi pentru Gsp.ro Hagi l-a mandatat pe Gica Popescu sa gaseasca noi investitori si a dezvaluit care este planul pus la cale."Se poate intampla oricand, nu exista un deadline. Scopul e sa crestem, sa avem performant si in Europa, sa avem un stadion in Constanta, sa putem plati salarii mai mari.Si sa nu mai vindem jucatori in Romania. Cred ca deja am facut pasul acesta, e greu sa mai cumpere de la noi cluburile romanesti. Bine, eu nu exclud, poate vine cineva si ofera 5 milioane pentru un jucator!", a adaugat Hagi.Apoi, Hagi i-a raspuns lui Gica Popescu, dupa ce acesta s-a plans ca la Viitorul e mai greu de lucrat decat la Guvernul Vioricai Dancila, unde era consilier."Spune si el asa... Cu mine intotdeauna e greu, ca sunt exigent! Eu le cer oamenilor sa munceascaa si e grea munca! M-am nascut cu ambitia de a deveni cel mai bun, asta a fost atuul meu. Dorinta de progres, pe care mi-a intarit-o Cruyff. Sa inveti zi de zi, sa nu crezi ca le stii pe toate", a mai spus Hagi.C.S.