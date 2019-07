Razvan Lucescu ii raspunde lui Gica Hagi dupa declaratiile dure facute de Rege

Ziare.

Pe perioada EURO U21, Gica Hagi i-a transmis lui Razvan Lucescu sa taca din gura si sa mearga la scoala, nemultumit de faptul ca antrenorul lui Al-Hilal declarase ca din echipa nationala de tineret doar cativa jucatori vor evolua la nivel ridicat.In primul raspuns oferit lui Hagi, Razvan Lucescu s-a declarat socat de reactia Regelui si a mentionat ca-si pastreaza parerea."Mie imi place sa imi spun parerile cu argumente, niciodata nu am jignit. Am fost socat de reactia lui Hagi, de vehementa cu care a atacat. Pana la urma, ii sunt coleg de breasla si am dreptul la o opinie, nu? Daca nu iti place, vino cu argumente, nu sari asa! Dar am inteles ca in lumea asta nimic nu trebuie sa ma mai mire... Si da, imi mentin parerea: nu nationala U21 va salva fotbalul romanesc, ci campionatul intern!Atata vreme cat campionatul nu progreseaza va fi greu sa fim iar puternici la nivel de nationala mare. Apropo de comparatia cu fotbalul din zona araba. Am vazut acolo mai mereu stadioane pline, care te imping de la spate, care dau entuziasm jucatorilor si alta energie meciurilor. Nu e starea aia jalnica pe care o vezi uneori la noi, cu 100 de oameni in tribune. Cred ca au trecut 10 ani de la ultimele campionate adevarate, alea cu multe echipe tari la varf. Nu erau doar Steaua Dinamo , CFR, ci si Rapid , Vaslui, Timisoara. Acum fotbalul romanesc pare un fotbal pustiit... Imi pare rau, dar asta e imaginea. Si toata lumea trebuie sa faca ceva pentru a restarta campionatul intern", a spus Razvan Lucescu pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Amintim ca Gica Hagi a avut o reactie foarte dura la adresa lui Razvan Lucescu, dupa ce echipa nationala a Romaniei U21 s-a calificat in semifinalele Campionatului European.Enervat de faptul ca Razvan Lucescu a spus ca din aceasta generatie doar 5-6 jucatori vor avea o cariera frumoasa, Gica Hagi s-a dezlantuit."L-am vazut pe Razvan spunand ca aceasta nu e o generatie, ca vor ramane 5-6 jucatori! Sa nu mai vorbeasca el! El n-a crescut nicio generatie, taica-su a facut-o! Am ramas masca! Acesti copii au facut o performanta incredibila si vorbim asa superficial fata de un grup!Generatiile se formeaza din 10 in 10 ani. Sa se duca sa invete, sa mearga la scoala de antrenori . Sa ia lectii de la taica-su, sa-l invete cum se construieste o generatie", a spus Gica Hagi la Digi Sport.C.S.