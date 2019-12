Reactia FRF dupa ce Gica Hagi nu a fost invitat la tragerea la sorti pentru EURO 2020

Ziare.

Consilierul federal Andrei Vochin invoca o gafa si nu intelege cum s-a putut ajunge la o asemenea situatie, in conditiile in care toate celelalte tari prezente la tragere au avut invitati de top."Sincer sa fiu, dincolo de probabilitatea foarte mare ca lucrurile sa se intample asa, astept sa aud si din gura lui Gica Hagi ca lucrurile, pentru ca nu-mi vine sa cred ca lucrurile stau asa. Daca, intr-adevar, lucrurile stau asa, eu nu pot gasi niciun motiv plauzibil in momentul asta pentru o astfel de decizie. Eu tot cred ca e o gafa de ceva, a cuiva, tot incerc sa cred ca e asa ceva", a spus Vochin la Telekom Sport.Romania a fost reprezentata la tragerea la sorti de Miodrag Belodedici si Lucian Sanmartean Conform UEFA Totusi, Hagi nu a fost prezent nici macar in sala la evenimentul de la Romexpo.C.S.