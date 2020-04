Reactia lui Gica Hagi dupa decesul care a indoliat lumea fotbalului

Ziare.

com

"Vesti groaznice. Un mare antrenor , dar si o persoana grozava. Odihneste-te in pace, Radomir Antic", a scris pe Facebook Gica Hagi.Radomir Antic a vorbit tot timpul la superlativ despre Gica Hagi."Hagi e Hagi, e un zeu al fotbalului. Mi-a fost un elev extraordinar, un prieten de mare calitate, tinem legatura si azi. Am apreciat la el foarte mult calitatea umana, pe langa ca a fost unul dintre cei mai mari fotbalisti ai lumii.Cu parere de rau, nu stiu cand se va mai naste altul ca el pentru voi, nu cred... Cand era incruntat, ii zambeam, ca sa-i redau increderea. As fi vrut sa-l antrenez si pe Gica Popescu , l-am vrut pe la echipele mele din Spania, dar nu ne-am potrivit", a afirmat Antic in 2019 pentru Gazeta Sporturilor.Amintim ca legendarul antrenor sarb Radomir Antic a murit luni seara, la varsta de 71 de ani.Anuntul a fost facut de Atletico Madrid , club pe care l-a pregatit timp de cinci sezoane si cu care a castigat titlul si Cupa in Spania.Le-a mai antrenat in cariera sa pe Real Zaragoza, Real Madrid , Real Oviedo, FC Barcelona , Celta Vigo, nationala Serbiei, Shandong Luneng si Hebei Fortune.Atletico Madrid nu a anuntat si cauza decesului.E singurul antrenor din lume care le-a antrenat pe FC Barcelona, Real Madrid si Atletico Madrid.C.S.