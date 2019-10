Reactia lui Hagi dupa ce fiul lui a jucat numai 7 minute in Champions League: "Inca nu sunt implinit"

Ziare.

"Regele", care a asistat la partida, spune ca Ianis Hagi stia dinainte ca o sa fie rezerva si ca o sa fie introdus pe final de partida, el sustinand ca juniorul este foarte apreciat in Belgia.Singura nemultumire a lui Hagi senior este ca fiul sau nu a ajuns inca la un nivel care sa ii permita sa joace titular."Eu m-am dus si pentru ca era ziua lui, a implinit 21 de ani si am vrut sa fim impreuna cu sotia. Bine ca a jucat si acele minute. A fost un meci important, a vorbit cu antrenorul si au facut ei tactica, stia cand o sa joace si cat sa joace.Ma bucur tare ca e apreciat de un antrenor si joaca la o echipa asa de mare, am vazut ca au scris englezii de el, e respectat si va veni timpul sa joace, ca are multe meciuri de jucat. El este bucuros, sunt fericit, sunt mandru de el, dar inca nu sunt implinit. Mai asteptam ca e pe drum si trebuie sa se dezvolte in continuare, ca are multe de facut.N-a primit niciun cadou, doar am stat impreuna, maica-sa se ocupa cu cadourile, a ramas acolo cu el si eu m-am intors la treaba. Noi ne sfatuim, vorbim tot timpul ca prieten, ca parinte, ca antrenor. Suntem ca doi prieteni", a declarat Gheorghe Hagi, conform Telekomsport Ianis Hagi a prins numai 7 minute in meciul dintre Genk si Liverpool, din Champions League.Belgienii nu au facut o partida stralucita si au pierdut cu un categoric 4-1.M.D.