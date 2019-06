Reactia lui Hagi dupa ce grecii au anuntat ca patronul lui PAOK il da in judecata

Ziare.

"Regele" si-a nuantat declaratiile si spune ca acestea il vizau numai pe antrenorul Razvan Lucescu In ceea ce il priveste pe patronul lui PAOK, Ivan Savvidis, acesta este asigurat de respectul si de apreciarea lui Hagi."Am dorit sa am o reactie doar fata de declaratiile antrenorului Razvan Lucescu, pentru ca este vorba despre o intreaga generatie care a reusit o performanta extraordinara, nu doar de 5-6 jucatori Il asigur pe patronul clubului PAOK, Ivan Savvidis, de respectul si aprecierea mea, stiu ce inseamna sa sustii financiar un club care face performanta si ii urez succes in confinuare.Cu deosebit respect, Gheorghe Hagi!", a transmis Hagi prin intermediul unui comunicat de presa.Jurnalistii greci au anuntat miercuri ca patronul celor de la PAOK, Ivan Savvidis, dar si clubul elen pregatesc procese impotriva lui Hagi.Savvidis ar fi deranjat de reactia dura pe care "Regele" a avut-o la adresa lui Razvan Lucescu intr-un schimb de replici ce avea ca motiv nationala de tineret a Romaniei.M.D.