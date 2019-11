Reactia lui Hagi dupa ce presa din Anglia a anuntat interesul lui Manchester City pentru Florinel Coman

Ziare.

"Regele" considera ca atacantul sosit la FCSB de la Viitorul are talentul necesar, dar trebuie crescut cum trebuie."Trebuie sa avem grija de el, el este unul dintre tinerii fantastici pe care ii are Romania si speram sa avem grija de ei, sa-i crestem cum trebuie, sa tinem la ei", a spus Hagi dupa meciul cu Chindia.Florinel Coman are 21 de ani si joaca la FCSB din 2017, cand a fost transferat cu aproximativ 3 milioane de euro de la Viitorul.Vezi si: