Reactia lui Hagi dupa ce Raducioiu a anuntat ca se teme ca "Regele" e suparat pe el

Capitanul "Generatiei de Aur" spune ca nu se problema de asa ceva.Ba mai mult, Hagi afirma ca nu are dreptul sa se supere pe niciunl dintre fostii sai colegi."Nu sunt suparat pe el, sub nicio forma, am primit o multime de mesaje in ziua de Paste, nu am avut cum sa raspund la toate, dar niciodata nu am fost suparat. Ca si capitan al echipei, nu am dreptul sa ma supar pe un coleg. Fiecare are dreptul la opinia lui. Ca si capitan nu am voie, trebuie sa accept orice. Nu exista suparare. Radu nu poate supara pe nimeni", a spus Hagi intr-o interventie la ProX Vezi: Raducioiu dezvaluie ca Hagi nu-i mai raspunde la telefon, dupa declaratiile facute despre Ianis: E o problema deja Gica Hagi si Florin Raducioiu au fost poate cei mai importanti jucatori ai nationalei Romaniei la Campionatul Mondial din 1994, unde "tricolorii" au ajuns pana in faza sferturilor de finala.