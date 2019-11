Reactia virulenta a lui Gica Hagi cand a fost intrebat daca vrea sa preia nationala Romaniei

Ziare.

Regele a oferit un raspuns transant, spunand ca nu este interesat de acest subiect, pe care il considera o lipsa de respect la adresa lui Cosmin Contra "Va rog frumos! Va rog frumos nu pomeniti! E lipsa de respect fata de selectionerul Contra! Nu e normal sa lucreze asa! E absolut absurd, nu e etic si profesional! Nu e normal! Inseamna ca nu mai credeti intr-o persoana care decide si trebuie sa ne califice, care e omul numarul unu in Romania.Trebuie sa-l lasam in liniste, sa-i transmitem incredere, sa mearga sa castige cu Suedia. Nu are rost sa vorbim despre asa ceva! Daca se califica, ce o sa faceti? Ramaneti cu ce ati vorbit inainte, cu daca si cu parca? Vorbim dupa si la momentul care trebuie", a spus Hagi la Telekom Sport.In urma cu cateva saptamani, Gica Hagi s-a aratat complet nemultumit de faptul ca presa nu l-a inclus intr-un sondaj cu privire la viitorul selectioner al Romaniei.Amintim ca echipa nationala va avea un nou selectioner in cazul in care Romania nu va invinge Suedia.C.S.