UEFA dezvaluie motivul pentru care Gica Hagi nu a fost invitat la tragerea la sorti a EURO 2020

Absenta lui Gica Hagi a surprins, in conditiile in care tragerea la sorti a avut loc la Bucuresti, dar UEFA spune ca a preferat sa aduca doar reprezentanti ai unor tari care au castigat turneul continental."Stim ca Romania are nume mari, celebre in fotbalul european, dar am ales ca la tragerea la sorti sa aducem numai reprezentanti ai campioanelor", a spus Giorgio Marchetti, directorul de competitii al UEFA, intr-o conferinta de presa.La tragerea la sorti au participat nume precum olandezul Gullit, italianul Totti, spaniolul Casillas, francezul Desailly, neamtul Lahm, grecul Zagorakis, portughezii Ricardo Carvalho si Joao Mario, danezul Sivebaek, cehul Poborsky si rusul Arsavin.Bucurestiul va gazdui trei meciuri din faza grupelor de la EURO 2020 si unul din optimile de finala.C.S.