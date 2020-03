Vestea care l-a schimbat pe Gica Hagi: Va spun sincer, parca sunt un alt om

Ziare.

Publicatia 90min.com l-a plasat pe Gica Hagi al 10-lea in ierarhia celor mai buni "10" din istoria clubului catalan.Contactat de Gazeta Sporturilor , "Regele" s-a declarat onorat sa se afle intr-o asemenea companie, in ierarhie mai regasindu-se fotbalisti fantastici, precum Messi, Maradona sau Ronaldinho."Iti spun sincer ca de ieri, de cand am vazut, parca sunt alt om. O satisfactie si o implinire fantastice! Orice jucator care s-a sacrificat pentru fotbal ar simti mandrie cand ar vedea asa ceva. In plus, la varsta mea imi cade tare bine (rade cu pofta). Iata ca nu doar am trecut si am fost si pe la Barcelona, ci am si facut si am lasat ceva in istoria acestui club imens", a spus Hagi pentru sursa citata."Compania e incredibila. Incredibila! Fotalisti care au scris istoria acestui sport, care au insemnat ceva imens si la echipele de club, dar si la nationale", a completat acesta.Top 10 cei mai buni "10" din istoria formatiei blaugrana:1. Messi2. Laszlo Kubala3. Ronaldinho4. Luis Suarez Miramontes5. Stoicikov6. Rivaldo7. Romario8. Maradona9. Evaristo10. HagiGica Hagi a jucat timp de doi ani la Barcelona, in perioada 1994-1996, reusind 11 goluri in 51 de meciuri.