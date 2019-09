Avertismentul lui Gica Hagi: In ce conditii va pleca de la Viitorul

Ziare.

"Regele" isi propune sa nu mai vanda fotbalisti in Liga 1, ci numai in strainatate, dar si acolo in numar redus.Pastrand jucatorii buni mai mult timp la Viitorul, el spera sa formeze o echipa capabila sa se bata an de an pentru titlu, dar si sa faca performanta in Europa.Daca acest plan nu va avea succes, Hagi spune ca Viitorul va continua sa existe ca pana acum, fiind o "fabrica" de fotbalisti, numai ca el nu se va mai afla pe banca tehnica."Asta e ideea mea si incerc sa merg pe ea. Voi vedea daca voi reusi. Daca nu? Asta e! Vom ramane cum am fost inainte, dar nu cu mine pe banca", a declarat Hagi la ProX.Planul ambitios al "Regelui" se bazeaza si pe atragerea de noi investitori, el discutand de multa vreme cu oameni de afaceri interesati sa preia pachete minoritare de actiuni.Potrivit informatiilor din presa, trei companii importante din Romania se afla in faza finala a negocierilor pentru a cumpara actiuni la Viitorul.M.D.