Baluta, chinuit de Gica Hagi: "La Viitorul mi-a fost foarte greu"

Fotbalistul in varsta de 26 de ani a evoluat la gruparea constanteana un singur sezon, 2013-2014, si spune ca "mi-a fost foarte greu"."La Viitorul mi-a fost foarte greu. Gica ma critica mereu, dar l-am apreciat mereu pentru ca tinea la mine. Insa era normal sa aiba o atentie mai mare pentru copiii din academie, cei care fusesera de mici acolo", a spus Baluta intr-un interviu pentru Prosport "Pana la urma, mi-a facut un bine ca m-a lasat la Craiova, dar si acolo a fost foarte greu. Eram criticat, injurat. Daca vezi ce mesaje primeam in primul an... Dar nea Gigi (Multescu - n.red.) m-a salvat. M-a ajutat cel mai mult", a adaugat acesta.27 de meciuri si 3 goluri a strans Baluta in tricoul Viitorului.Vezi si: Un fotbalist roman lanseaza acuzatii grave la adresa lui Cosmin Contra: Budescu si Ianis Hagi nu au scapat nici ei In acest sezon, Alexandru Baluta evolueaza sub forma de imprumut de la Slavia Praga la Slovan Liberec.