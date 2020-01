Botosaniul vrea un jucator dat afara de Hagi

Ziare.

com

Patronul echipei, Valeriu Iftime, a anuntat ca mijlocasul Andreas Calcan este o tinta pentru formatia sa.Brazilianul Eric, si el pus pe liber de Hagi, nu este insa dorit la Botosani intrucat antrenorul Marius Croitoru nu il doreste."Este adevarat ca l-am vrut pe Eric, dar eu nu trec peste cuvantul antrenorului meu. Marius Croitoru mi-a explicat ca nu ne este deloc util transferul lui Eric la Botosani. In schimb, cu Calcan este o alta mancare de peste. Acest jucator ne intereseaza pe amandoi si o sa incercam sa il aducem la FC Botosani.Vom vedea acum si daca o sa reusim sa il transferam. Noi ne dorim sa prindem play-off-ul in cele patru etape care ne-au mai ramas de jucat din sezonul regulat. Calcan nu a facut deplasarea cu Viitorul in Antalya. Asa am inteles", a spus Iftime in ProSport Viitorul Constanta a renuntat la trei jucatori importanti in aceasta iarna, acestia fiind liberi sa isi caute alte formatii.Gica Hagi i-a anuntat pe Eric de Oliveira (mijlocas, 34 de ani), Andreas Calcan (atacant, 25 de ani) si Valentin Cojocaru (portar, 24 de ani) ca nu se bazeaza pe ei si ca nu ii ia in stagiul de pregatire din Antalya.