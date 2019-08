CFR Cluj a facut o oferta pentru un jucator de la Viitorul

Ziare.

Campioana Romaniei l-a cerut sub forma de imprumut pe mijlocasul Andrei Ciobanu, insa propunerea nu e pe placul lui Hagi."Dan Petrescu il vrea imprumut pe Ciobanu. Nu puteal sa-l dau. Ce, la mine nu oate sa joace?", a spus Hagi la conferinta de presa de dupa meci.Andrei Ciobanu are 21 de ani si evolueaza ca mijlocas ofensiv in banda.In sezonul precedent, Ciobanu a disputat 28 de meciuri pentru Viitorul, reusind doua goluri si 4 pase de gol.800.000 de euro e cota lui Andrei Ciobanu, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.